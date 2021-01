Precipita in fase di atterraggio: muore paracadutista lecchese

Tragedia nel Cremonese: Marco Pietro Rossi, 34 anni, meccanico lecchese residente a Valgreghentino, è morto in fase di atterraggio dopo un lancio con il paracadute. Rossi era da tempo appassionato di paracadutismo oltre che di fotografia e video e la terribile notizia della sua morte, avvenuta questa mattina, ha sconvolto i tantissimi amici che lo conoscevano, tra cui quelli del Bellagio Skydiving di cui faceva parte.

L'incidente è avvenuto all'Aeroclub del Migliaro, in provincia Cremona. Stando alle prime notizie raccolte, si sarebbe verificato un inconveniente in fase di atterraggio. Il paracadutista avrebbe perso conoscenza rimanendo immobile subito dopo il violento impatto con il terreno. Immediato l'intervento sul posto dei soccorsi, con ambulanza e auto medica. Gli operatori del 118 hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma le condizioni del 34enne sono apparse da subito gravissime. Trasportato a sirene spiegate in ospedale, Marco Pietro Rossi è spirato poco dopo.

Grande lo sgomento degli altri paracadutisti presenti sul posto per una tragedia terribile. Sul luogo dell'incidente si sono portate anche le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Tra i primi messaggi di dolore e cordoglio quelli espressi dagli amici paradutisti di Lecco guidati dal presidente Arnaldo Tavola: «Marco era parte del nostro gruppo, aveva fatto il primo corso fatto da noi. Un amico, un nostro socio da anni, un bravissimo ragazzo appassionato anche di foto e immagini. Siamo davvero senza parole per questa terribile tragedia ed esprimiamo le nostre sentite condoglianze ai famigliari". E poi il post sui social: "Ti ricorderemo sempre sorridente in mezzo a noi. Che la terra ti sia lieve".