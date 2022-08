Cade con la bici nel dirupo e trascorre la notte all'addiaccio: lo trova un passante

Disavventura in Val Biandino per un 63enne residente in zona: precipitato domenica per un centinaio di metri, non è riuscito a chiedere aiuto. Lunedì mattina una persona lo ha trovato per terra, ferito, e ha allertato i soccorsi