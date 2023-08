Cade durante un'escursione in Grignetta, soccorsi in azione d'urgenza

Soccorsi in azione in codice rosso questa mattina per prestare aiuto a un uomo di 75 anni precipitato durante un'escursione in Grignetta, nel territorio comunale di Mandello del Lario. Stando alle prime informazioni a disposizione, l'uomo sarebbe caduto in una zona impervia non lontana dal bivacco Ferrario. L'allarme ai soccorsi è scattato in codice rosso alle ore 10. 50 di domenica 20 agosto.

Sul posto si sono presto portati i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas di Barzio) e l'elicottero di Areu decollato da Como. Una volta individuato, l'escursionista è stato aiutato e trasferito in una zona sicura. Dopo le prime cure portate sul posto, il 75enne è stato quindi trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo.