Cade con la motocariola in una zona impervia, anziano soccorso

Soccorsi in azione d'urgenza a Oggiono per prestare aiuto a un uomo caduto in una impervia con una motocariola. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 31 maggio in via Per la rossa e ha visto suo malgrado protagonista un 84enne.

Non appena scattato l'allarme, sul posto si sono portati l'elicottero di Areu e l'ambulanza della Croce verde di Bosisio Parini in codice rosso. Con loro anche i vigili del fuoco giunti in forze da Lecco con 2 squadre (prima partenza e squadra Speleo alpino fluviale Saf) e da Valmadrera con un'autopompa serbatoio.

L'uomo è stato messo in condizioni di sicurezza da parte delle squadre specializzate ad operare in ambienti impervi, e poi portato in una zona più sicura e affidato alle cure del personale del 118. L'84enne è stato quindi trasferito all'ospedale di Varese Circolo in codice giallo con l'elisoccorso.