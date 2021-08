Cade con la mountain bike in quota: recuperato con l'elicottero

Incidente per un 57enne lungo la strada carrozzabile dell'alpeggio di Vegessa, a quota 1.800 metri. Raggiunto dai tecnici del Soccorso alpino, è stato trasportato in ospedale con il mezzo aereo decollato da Sondrio

Cade con la mountain bike in quota, necessario l'intervento dell'elicottero.

È accaduto a metà pomeriggio di lunedì a Premana, coinvolto un 57enne. Mobilitata la Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino. L'allertamento è giunto intorno alle ore 16.45 per un uomo del 1963, residente in zona, caduto con la mountain bike lungo la strada carrozzabile dell'alpeggio di Vegessa, a circa 1.800 metri di quota.

Una squadra di tecnici lo ha raggiunto in poco tempo: lo sfortunato biker aveva una lesione alla spalla e al braccio. Il 57enne è stato assistito a livello sanitario e visto che stava per arrivare un forte temporale, si è deciso di trovare riparo provvisorio in una baita vicina.

Dopo poco meno di un'ora in zona è arrivato l'elicottero di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) per il trasporto in ospedale (fatto rientrare invece l'elisoccorso da Bergamo dopo l'iniziale allertamento). L'intervento si è concluso alle ore 20.30. Il 57enne è stato condotto al nosocomio di Sondrio in codice giallo.