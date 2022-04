Cade mentre sale in Grignetta, intervento d'urgenza dell'elisoccorso

Elicottero in volo sopra i Piani Resinelli per soccorrere un escursionista caduto in una zona impervia. L'infortunio è avvenuto alle 12.30 di oggi, mercoledì 13 aprile, nei pressi del canalone Caimi, lungo la salita per la Grignetta, versante sud.

Stando alle prime informazioni raccolte la persona caduta ha 61 anni e ha riportato un trauma cranico commotivo. L'allarme è scattato in codice rosso, mentre l'intervento di recupero con il successivo trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco è proseguito in giallo. Oltre all'elisoccorso di Areu decollato da Como, sono stati mobilitati i tecnici del Soccorso Alpino (Cnsas XIX delegazione Lariana) e i Vigili del Fuoco di Lecco, allertati anche i carabinieri.