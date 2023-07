Cade per trenta metri sullo Zucco Angelone: recuperato con l'elicottero

Cade per trenta metri dallo Zucco Angelone: recuperato con l'elicottero. Intervento di oggi verso le ore 12 per i tecnici della Stazione di Valsassina-Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Un alpinista di 65 anni è precipitato per una trentina di metri sulla Placca del Pistolino, allo Zucco Angelone, nel comune di Barzio.

Presente anche un medico

La centrale ha subito attivato il Soccorso alpino: dodici i soccorritori della Stazione di Valsassina impegnati, tra cui un medico e un infermiere del Cnsas, Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Le squadre hanno raggiunto l’infortunato; dopo la valutazione sanitaria, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) decollato da Bergamo.

Sul posto è intervenuta anche l'ambulanza del Centro soccorso Valsassina. L'uomo è stato recuperato e portato in ospedale in codice verde. L'intervento si è concluso alle ore 14.30.