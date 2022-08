Cade con la bici sul sentiero di Bobbio, 55enne soccorso con l'elicottero

Intervento dell'elicottero nel pomeriggio di sabato ai Piani di Bobbio per soccorrere un uomo di 55 anni vittima di una caduta dalla propria bicicletta.

Il ciclista, residente nel Milanese, stava percorrendo la mulattiera che da Bobbio scende a Barzio quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua due ruote e si è infortunato. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato una squadra via terra della XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino, partita dalla Stazione di Valsassina e Valvarrone, e l'elicottero decollato da Bergamo.

Il 55enne è stato raggiunto e valutato dal personale sanitario, messo in sicurezza e portato all'ospedale di Lecco in codice giallo. L'intervento si è concluso in un paio d'ore, intorno alle 15.30. Nella caduta il ciclista ha riportato la sospetta lussazione di una spalla.