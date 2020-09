Cade con la bicicletta, paura per un giovane a Colle Brianza

Brutto incidente nella tarda mattinata di domenica a Colle Brianza, lungo la Strada Provinciale 58: un ragazzo di 21 anni è caduto dalla bicicletta, battendo violentemente la testa sull'asfalto.

Sul posto sono giunti i soccorritori della Croce rossa di Galbiate e un'automedica, in un primo momento allertati da un codice rosso. Per fortuna, dai successivi accertamenti, le condizioni del giovane sono parse meno gravi del previsto: il 21enne ha riportato un trauma cranio-facciale ma è rimasto sempre cosciente, ed è stato successivamente condotto in ospedale a Lecco per gli esami del caso. Allertati i Carabinieri della Compagnia di Merate per ricostruire la dinamica.