Cade con la bici, ragazzina soccorsa d'urgenza ad Airuno

Una ragazzina di 13 anni è rimasta ferita oggi ad Airuno cadendo con la bicicletta, e per lei è stato necessario l'intervento dei soccorsi. L'incidente stradale è avvenuto poco dopo le 16.30 in via Don Solaro. Sul posto i Volontari del Soccorso di Calolziocorte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dopo un'iniziale allerta in codice rosso, le condizioni della giovane paziente sono apparse per fortuna meno gravi. Per lei è stato comunque necessario il trasporto d'urgenza in ospedale a Lecco in codice giallo. A seguito della brutta caduta la 13enne ha riportato alcune escoriazioni al capo. Allertata anche la Polizia stradale.