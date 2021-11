Cade a Campsirago, forze di soccorso mobilitate per un 31enne

Cade in zona impervia, soccorsi mobilitati per un 31enne in località Campsirago. L'incidente è avvenuto domenica mattina poco dopo le 9, subito si è registrata la mobilitazione delle forze di soccorso con i Vigili del fuoco e una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) in collaborazione con il Soccorso alpino e il 118 (attivata un'ambulanza della Croce Bianca).

L'intervento di recupero si è protratto sino alle ore 11. Le condizioni del 31enne, a seguito della caduta, sono state valutate in codice giallo per una sospeta frattura a una gamba.