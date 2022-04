Cade da cavallo, brutto infortunio per 36enne

Cade da cavallo e finisce in ospedale a seguito delle lesioni riportate. Brutto incidente per una 36enne nella serata di giovedì alle scuderie di Paderno.

La donna si trovava in sella a un cavallo quando, per cause ancora da accertare, è caduta rovinosamente a terra. Subito è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, 112: dalla centrale operativa di Areu sono state mobilitate l'ambulanza della Croce Bianca di Merate e un'autoinfermieristica.

La giovane è stata soccorsa sul posto, immobilizzata e quindi trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo. Nella caduta ha riportato un trauma a un braccio.