Cade da cavallo sulla Provinciale della Valsassina: paura per una giovane

Serio infortunio per una giovane lungo le strade della Valsassina. Non a causa di un incidente stradale, però: secondo quanto riferito da fonti Areu, una ragazza di 27 anni sarebbe stata sbalzata a terra mentre percorreva la Strada Provinciale 65, che collega tra le altre Cortenova, Parlasco ed Esino, a dorso di un cavallo.

Il sinistro si è verificato a metà strada tra Cortenova e il Monumento ai Caduti di Parlasco e, come riferito dalle medesime fonti mediche, ha causato una contursione cranica ai danni della giovane: sul posto, in codice rosso, è stato chiamato a intervenire anche l'elisoccorso di stanza a Villa Guardia (Como), supportato via terra dal Soccorso Bellanese e dai carabinieri.

La ragazza è stata quindi trasferita, utilizzando proprio il mezzo aereo, all'ospedale "Manzoni" di Lecco: arrivata sul tetto della struttura sanitaria, è stata ricoverata in codice giallo all'interno del Pronto soccorso.