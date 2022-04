Cade in bici a Valcava, 39enne trasferito in ospedale

Paura e pronto intervento dei soccorsi per aiutare un ciclista caduto durante un'uscita a Valcava. L'incidente è avvenuto alle 10.30 di questa mattina, sabato 16 aprile. Il ciclista, un uomo di 39 anni, stava percorrendo in sella alla sua bicicletta la tratta di via Valcava, sulle alture del comune di Torre De' Busi. A un tratto ha perso l'equilibrio cadendo rovinosamente a terra.

L'allarme al 118 è scattato in codice giallo. Sul posto si sono presto portati i Volontari del Soccorso di Calolzio: dopo le prime cure portate sul posto, il paziente è stato trasferito all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo con un trauma a un polso e alcune escoriazioni. Le condizioni dell'uomo, fortunatamente, non sarebbero gravi.