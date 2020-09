Incidenti in montagna: domenica di interventi per l'elisoccorso

La domenica di bel tempo è coincisa, purtroppo, con una giornata di incidenti in montagna. Questa mattina, intorno alle 11.30, soccorritori in azione sul sentiero per l'Alpe Piazza per una persona vittima di una caduta.

Sul posto, situato nel comune di Crandola, sono intervenuti i tecnici della XIX Delegazione del Soccorso alpino di stanza in Valsassina e l'elicottero proveniente da Milano, che ha raggiunto la zona impervia. La persona ha rimediato un trauma toracico ed è stata trasportata all'ospedale di Gravedona in codice giallo.

Alle 13.30 l'elicottero è intervenuto una seconda volta, sul Resegone, per soccorrere una persona vittima di un malore. Allertati ancora i tecnici del Cnsas e i Vigili del fuoco. A Barzio altra caduta poco prima delle 14, soccorsi mobilitati in codice verde per una donna di 52 anni che ha rimediato un trauma a una gamba.

(in aggiornamento)