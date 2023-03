Brutta caduta da cavallo, giovane trasportata in ospedale con l'elicottero

Giovane soccorsa d'urgenza dopo una brutta caduta da cavallo. Si tratta di una 23enne rimasta ferita oggi pomeriggio a Galbiate. L'infortunio si è verificato intorno alle ore 15.30 di mercoledì 2 marzo in un prato lungo la via Provinciale per Colle Brianza, nella frazione di Bartesate. Immediato l'allarme alla Centrale del 118 che ha inviato sul posto l'elisoccorso di Areu decollato da Como e l'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte in codice giallo. In azione anche i vigili del fuoco di Lecco con un'autopompa serbatoio e un fuoristrada.

Dopo averla localizzata, le squadre dei pompieri hanno collaborato con i sanitari nelle operazioni di soccorso della giovane, residente in un comune vicino, che è caduta nell'erba alta picchiando fortemente a terra. La paziente è stata poi elitrasportata con l'elicottero all'ospedale Manzoni di Lecco sempre in codice giallo. La 23enne ha riportato un trauma toracico addominale. L’intervento, per il quale sono stati inoltre allertati i carabinieri della Compagnia di Merate, è terminato poco dopo le 16.