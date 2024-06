Paura per una persona caduta con il deltaplano sulla Statale 36, ma è un falso allarme

Paura e soccorsi prontamente allertati per una persona caduta con il deltaplano, ma per fortuna si è trattato solo di un falso allarme. L'ambulanza di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) e i vigili del fuoco di Lecco si sono infatti attivati alle ore 8.45 di oggi, sabato mattina, dopo la segnalazione di una persona che sarebbe stata vista scendere in volo - ma in difficoltà - con un parapendio o un'attrezzatura simile dalle alture sopra la galleria del San Martino lungo la statale 36.

Temendo un brutto infortunio, i soccorsi si sono subito portati sul posto in codice giallo, perlustrando l'area verde e la zona nei pressi dell'Orsa Maggiore, al confine con Abbadia. In azione anche la squadra Speleo alpino fluviale e due mezzi dei vigili del fuoco. Dopo attente e prolungate verifiche si è potuto accertare che nessuno si era ferito a seguito di un incidente con deltaplano o tuta alare. I team del 118 e dei pompieri sono così rientrati alle basi nella tarda mattinata.