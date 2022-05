Precipitano in due dalla ferrata Contessi: a Morterone arriva l'elicottero

Grave incidente montano nella mattinata di sabato 21 maggio. Poco dopo le 10.30 due elicotteri, inviati in loco dalle basi di Villa Guardia (Como) e Papa Giovanni XXIII (Bergamo), sono stati fatti decollare da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza e hanno raggiunto la zona della ferrata Contessi, panoramica via che si stacca dalla Strada Provinciale 63 e permette di raggiungere il Monte Due Mani dalla zona di Morterone. Allertati anche i tecnici del Soccorso Alpino della Stazione di Barzio.

Le condizioni dei feriti

Stando a quanto riferito da fonti mediche, due persone sono precipitate nel vuoto da altezza considerevole: una di loro si è procurata vari traumi sul corpo ed è stata ricoverata in codice rosso all'ospedale di Circolo di Varese, mentre l'altra è stata trasferita in codice giallo al "Moriggia Pelascini" di Gravedona (Como). Attualmente non sono state comunicate le informazioni al genere e all'età dei due scalatori.