Cade in Grignetta, escursionista recuperato con l'elicottero

Elicottero del soccorso in volo nel tardo pomeriggio di giovedì per raggiungere la cima della Grignetta.

L'intervento si è reso necessario per un uomo vittima di una caduta. L'allarme è giunto dopo le 19, la centrale operativa di Areu ha inviato l'elicottero decollato da Milano.

Una volta individuata la zona in cui si trovava l'escursionista, la squadra ha provveduto al recupero dell'infortunato, caricato a bordo per il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco, avvenuto quasi alle 20 in codice giallo. L'uomo ha riportato un trauma facciale.