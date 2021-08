Cade sul Lungolario Isonzo, soccorsa donna di 67 anni

Ambulanza in azione nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 agosto, sul Lungolario Isonzo a Lecco. Una donna di 67 anni è rimasta vittima di una caduta in strada, proprio di fronte a Palazzo delle Paure, e per lei sono scattati i soccorsi.

Sul posto, la centrale operativa di Areu ha inviato un equipaggio della Croce rossa di Lecco. La donna è stata così immobilizzata per il trasporto all'ospedale Manzoni di Lecco, dove per fortuna è arrivata in codice verde solo con qualche escoriazione.