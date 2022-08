Masso precipita sulla strada, chiusa la Statale 39 all'Aprica

Attimi di paura, ma per fortuna senza nessun ferito nel tardo pomeriggio di sabato ad Aprica: un grosso masso è caduto sulla carreggiata all'altezza del chilometro 10,200 della Strada Statale 39 "dell'Aprica" all'interno del territorio comunale.

Fortunatamente, al momento della caduta del masso non stava transitando nessuna auto e non si sono registrati feriti per un evento che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

Sul posto sono comunque intervenuti il personale dell'Anas e le forze dell'ordine per deviare il traffico (piuttosto intenso in questo primo weekend d'agosto) e ripristinare la circolazione sulla Statale 39 nel più breve tempo possibile.