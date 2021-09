Maltempo: in azione 7 squadre dei Vigili del fuoco nel Lecchese. Frana sulla strada a Oliveto

Caduta massi e strada provvisoriamente chiusa lungo la SP583 nel territorio comunale di Oliveto Lario (vedi foto). Questa una delle situazioni più problematiche registrate oggi, domenica 19 settembre, nel Lecchese a seguito della forte pioggia che si è abbattuta nel pomeriggio tra città e provincia.

Dalle ore 15.30 i Vigili del Fuoco stanno infatti intervenendo su diversi comuni del lecchese: Lecco, Merate , Calco, Brivio, Calolzio e Oliveto Lario per allagamenti dovuti alla forte pioggia. L' intervento più rilevante è stata la chiusura della SP583 a causa di una frana nel terrirorio comunale di Oliveto Lario, tra le località Vassena e Limonta. Paura e disagi, ma per fortuna non si sono registrati danni a persone.

Nel momento in cui stiamo scrivendo (ore 18.45 di domenica 19 settembre) sono attive 7 squadre dei pompieri tra quelle della sede centrale di Lecco e dei distaccamenti di Merate e Valmadrera.