Incidente in montagna, soccorso con l'elicottero dopo una caduta

Elisoccorso in azione nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 dicembre, sull'Antimedale. Alle 14 è infatti scattato un allarme in codice rosso per la caduta di una persona di 45 anni di età, scivolata sul ghiaccio mentre era impegnata in una scalata. L'infortunio sarebbe avvenuto in una zona impervia. Sul posto si sono subito portati i tecnici del Soccorso Alpino - Cnsas, XIX Delegazione Lariana - con l'elicottero di Areu da Como per recuperare lo scalatore. Nonostante lo spavento iniziale re la caduta di alcuni metri, la persona caduta non avrebbe fortunatamente riportato gravi ferite. L'intervento (nelle foto) sta infatti procedendo in Codice verde.