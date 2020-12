Cade sul Monte Barro, escursionista soccorso con l'elicottero

Con la prima domenica in zona gialla, era prevedibile il ritorno di un notevole afflusso di persone in montagna, reso ancora più credibile da una giornata di sole quasi primaverile. Non sono mancati, purtroppo, anche gli incidenti.

I soccorsi sono scattati intorno alle 10.20 di questa mattina nel comune di Galbiate, sul Monte Barro, per un uomo vittima di una caduta. Sul posto, impervio, è stata inviata un'équipe a bordo dell'elicottero partito dal Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'escursionista è stato valutato in codice giallo e trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco: nella caduta ha riportato una ferita alla testa e una contusione alla schiena.