Cade nel bosco mentre taglia la legna, uomo perde la vita in Valsassina

Tragedia nella tarda mattinata di oggi. Sul posto due squadre Speleo alpino fluviale dei Vigili del fuoco e l'elisoccorso partito da Bergamo, ma per il 77enne non c'è stato nulla da fare

Incidente mortale nella tarda mattinata di oggi, mercoledì, nei boschi sopra l'abitato di Moggio in Valsassina. Dalle prime informazioni raccolte, un uomo di 77 anni ha perso la vita cadendo durante operazioni di taglio legna. Non è ancora chiara la dinamica del tragico infortunio.

Si tratta di una zona piuttosto impervia, che ha reso necessario l'intervento di due squadre Saf, Speleo alpino fluviale, dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco. I pompieri sono intervenuti tempestivamente, supportati da personale del Soccorso alpino e dall'elisoccorso alzatosi in volo dall'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, ma purtroppo per il lavoratore non c'è stato nulla da fare. I sanitari ne hanno constatato il decesso.

