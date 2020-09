Cade con la moto da trial in Valtorta, 46enne senza scampo

Tragedia nel tardo pomeriggio di domenica 6 settembre in Valtorta dove un motociclista di 46anni ha perso la vita. L'uomo, residente a Barzio, sarebbe morto a seguito di una caduta con la sua moto da trial mentre stava percorrendo una zona al confine tra le province di Lecco e Bergamo. Sarebero stati due escursionisti a trovare il corpo del centauro riverso a terra lungo un sentiero, e subito hanno dato l'allarme.

Sul luogo dell'incidente si sono presto portati gli uomini del 118 e il personale della VI delegazione Orobica del Soccorso Alpino (Cnsas). Ma per il centauro non c'è stato purtroppo più nulla da fare. La salma è stata recuperata con l'elisoccorso di Sondrio e trasportata a Lecco. Cordoglio in Valsassina dove il 46enne era conosciuto.