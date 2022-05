Cade con la mountain bike, necessario l'intervento del Soccorso Alpino

Doppio intervento del Soccorso Alpino nella giornata di oggi, venerdì 20 maggio, nelle province di Lecco e Como. I tecnici della Stazione del Triangolo Lariano sono entrati in azione la prima volta alle ore 11 a La Valletta Brianza, comune del Lecchese, per prestare aiuto a un ciclista caduto con la mountain bike nel bosco impervio in località Lissolo, frazione di Perego.

Nella caduta l’uomo, 60 anni, ha riportato diversi traumi, tra cui la sospetta frattura di un femore. Sul posto i tecnici del Cnsas hanno portato avanti le operazioni di soccorso e recupero insieme ai Vigili del fuoco e al personale del 118. I soccorritori hanno immobilizzato il ferito e lo hanno trasportato con la barella portantina fino all'ambulanza, con la quale è stato poi trasferito all'ospedale Mandic di Merate in codice giallo. L’intervento si è concluso nel giro di un’ora e mezza.

Alle 17:15 un altro allarme per il Soccorso Alpino, i cui tecnici sono intervenuti sempre in collaborazione con i Vigili del fuoco, ma nel comune di Ponte Lambro. Qui due escursionisti, un uomo e una donna, erano rimasti bloccati lungo un percorso attrezzato nella zona di Sass Tavarac. Dopo essere stati raggiunti dai soccorritori, i due sono stati messi in sicurezza e riportati su un sentiero sicuro, da dove sono poi tornati alla loro auto.