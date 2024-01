Brutta caduta sulla pista di sci, giovane soccorsa con l'elicottero

Un altro brutto infortunio sulle piste da sci lecchesi. Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 3 gennaio, una ragazza di 19 anni è stata soccorso con l'elicottero dopo essere caduta sulla neve degli impianti di sci di Bobbio, in alta Valsassina. L'allarme è scattato alle ore 13.30 in codice giallo e la centrale di Areu, l'Agenzia regionale di emergenza urgenza, ha inviato sul posto l'elisoccorso decollato da Milano. In azione anche lo ski bob.

Dopo le prime cure portate nei pressi della funivia a monte, la giovane è stata caricata sul velivolo e trasportata all'ospedale di Gravedona sempre in codice giallo. Proprio ieri, un'altra caduta sulla neve aveva visto protagonista un ragazzo di 20 anni, e anche per lui si era reso necessario il trasferimento in pronto soccorso a seguito delle ferite riportate.