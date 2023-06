Runner cade in zona impervia: recuperato con la barella

Corre nel bel mezzo del Parco del Curone, ma una caduta gli causa un trauma che rende impossibile continuare.

Sfortunato protagonista dell'accaduto un uomo di 73 anni, vittima di un infortunio poco dopo le 11.30 di oggi, martedì 27 giugno.

Dato l'allarme alle forze di soccorso, sul posto - nel territorio di Olgiate Molgora, in località Cascina Brughè - si sono portati il personale della Croce Bianca di Merate e i vigili del fuoco, intervenuti con tre squadre (una da Merate e due con personale Saf, Speleo alpino fluviale, da Lecco) e mezzi fuoristrada.

Raggiunto lo sofrtunato runner, i pompieri lo hanno imbarellato e trasportato mediante barella Kong sino all'ambulanza parcheggiata in zona sicura. Il 73enne è stato quindi trasferito in ospedale in codice verde.