Viene fatto cadere dal cane e picchia la testa sui sassi: 48enne finisce in ospedale

Cade sul greto dell'Adda nei pressi del Ponte Azzone Visconti, paura all'alba per un uomo di 48 anni. Il comando dei Vigili del fuoco di Lecco è intervenuto su segnalazione di Areu con autopompa e una squadra Saf (Speleo alpino fluviale) in supporto al personale della Croce rossa.

Da quanto ricostruito sembra che l'uomo sia stato fatto cadere dal cane che accudiva, e successivamente sia rotolato fino a picchiare la testa con violenza sui sassi a margine del fiume. È stata la compagna a dare l'allarme.

I vigili del fuoco sono riusciti a trasportare a braccia il ferito sino all'ambulanza, che lo ha poi condotto all'ospedale Manzoni di Lecco in codice verde. Per fortuna dunque le sue condizioni non sarebbero gravi.