Ragazza di 17 anni cade sul Resegone: elitrasportata in ospedale

Ragazza precipita durante un'escursione sul Resegone e viene elitrasportata in ospedale in condizioni serie.

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 9 settembre, intorno alle 11.20. La giovane stava salendo verso la vetta del monte lecchese insieme ad alcuni amici quando, per cause ancora poco chiare, è caduta in un canale sottostante. Scattato l'allarme, la centrale operative di Areu ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino e l'elicottero proveniente da Milano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La ragazza, 17 anni, è stata recuperata e le sono state prestate le prime cure: nella caduta, di diversi metri, ha riportato un politrauma più grave del previsto ed è stata trasportata, grazie all'elicottero, all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso.