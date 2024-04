Caduta sassi sulla strada a lago, provinciale chiusa tra Varenna e Lierna

"Attenzione: Provinciale 72 chiusa per smottamento tra Lierna e Varenna, prestare attenzione. Appena avrò aggiornamenti lo comunicherò". Con questo post il sindaco di Lierna Silvano Stefanoni ha annunciato alle ore 10.30 di domenica 28 aprile la provvisoria chiusura della Sp72 a lago.

La caduta di alcuni sassi si è verificata all'altezza della galleria di Fiumelatte nella mattinata di oggi, un crollo probabilmente favorito dalle piogge delle scorse ore. Per fortuna, stando alle prime informazioni a dispozione, non si segnalano danni a persone o cose. Le forze dell'ordine sono sul posto per verificare la situazione e regolamentare la viabilità.

Presenti i vigili del fuoco con due equipaggi partiti da Lecco e Bellano, i carabinieri e la polizia locale. Per raggiungere Lecco (da un lato) o la zona di Colico (dall'altro) occorre dunque utilizzare la Statale 36.

Gli aggiornamenti: chiusura almeno per l'intera domenica

Sempre Silvano Stefanoni ha poi fatto sapere che la Strada provinciale 72 resterà chiusa per l'intera giornata di domenica. "Nella mattinata di domani, lunedì, ci saranno accertamenti in parete per capire se vi siano o meno altri pericoli".