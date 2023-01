Infortunio per 31enne, intervento dell'elisoccoso ai Piani di Bobbio

Infortunio nella giornata di oggi sulle piste da sci ai Piani di Bobbio, con intervento sul posto dei soccorsi. L'episodio si è verificato intorno alle 16 e ha coinvolto un uomo di 31 anni, caduto rovinosamente.

Dalla centrale operativa di Areu è stata allertata la squadra di Bobbio del Soccorso alpino, e inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso proveniente da Como. L'uomo è stato raggiunto, immobilizzato e caricato a bordo per il trasporto in ospedale, dove è giunto in codice giallo con una frattura a una gamba.