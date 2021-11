Cade sul Sentiero del Viandante: elicottero in azione per escursionista

Elicottero in azione a ora di pranzo per un 70enne caduto lungo il Sentiero del Viandante nella zona di Pradello. L'uomo stava percorrendo il tratto fra Lecco e Abbadia Lariana, quando per motivi ancora da accertare è scivolato e ha picchiato la testa.

La centrale operativa di Areu ha subito attivato la macchina dei soccorsi: sul posto è stata inviata una squadra di tecnici del Soccorso alpino e l'elicottero da Como. In un primo momento le sue condizioni erano parse gravi (l'uscita dei mezzi di soccorso è avvenuta in codice rosso), ma per fortuna si sono rivelate meno serie del previsto: l'escursionista ha infatti rimediato una ferita alla testa ed è stato trasportato all'ospedale di Lecco in codice verde.