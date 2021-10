Cade in montagna, 29enne trasportato in ospedale con l'elicottero

Cade nei pressi dello Zucco dell'Angelone, 29enne si procura gravi traumi. L'infortunio in zona impervia, nel comune di Barzio, è accaduto dopo le 14 di oggi. Con ogni probabilità il giovane è caduto mentra si trovava in falesia.

Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato l'ambulanza del Soccorso Centro Valsassina, una squadra del Soccorso alpino di stanza a Barzio e l'elicottero decollato dal Sant'Anna di Como.

In un primo momento i soccorritori sono stati allertati in codice rosso, poi per fortuna le condizioni del ragazzo son parse meno gravi del previsto: nella caduta ha infatti rimediato un politrauma, nello specifico al rachide e all'emitorace, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Gravedona.