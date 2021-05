Doppia caduta in bici, soccorsi due ciclisti a Calolzio e Olginate

Doppio intervento del 118 nella mattinata di oggi, domenica 2 maggio, tra Calolziocorte e Olginate per prestare aiuto a due persone cadute con la bicicletta. Entrambi i soccorsi sono scattati in codice giallo.

Il primo alle ore 10.15 in via Padri Serviti in zona Lavello. Qui gli operatori della Croce Rossa di Lecco hanno prestato aiuto a un uomo di 71 anni, le cui condizioni sono per fortuna risultate non gravi: il ciclista è stato comunque trasportato in codice verde in ospedale a Lecco per accertamenti.

Un'ora più tardi un'ambulanza dei Volontari del Soccorso di Calolzio si è dovuta portare in via Milano a Olginate: qui è rimasto ferito a seguito di una caduta in bici un uomo di 45 anni: dopo le prime cure portate sul posto il ciclista è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Merate.