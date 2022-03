Cadute sulle piste da sci: doppio intervento delle forze di soccorso ai Piani di Bobbio

Doppio intervento per infortuni delle forze di soccorso nel pomeriggio di sabato sulle piste di sci ai Piani di Bobbio.

Il primo a ora di pranzo, per soccorrere una persona sulla pista Campelli: si è reso necessario l'utilizzo dello skibob per portarla a valle e consentire all'ambulanza della Croce rossa di Ballabio il trasporto all'ospedale di Lecco in codice verde.

Per fortuna non è risultata grave nemmeno la caduta di cui è rimasta vittima una 24enne intorno alle 16 nei pressi degli impianti di risalita. Anche in questo caso intervento in pista e trasferimento in ospedale affidato al personale della Cri di Ballabio. La giovane è stata valutata in codice verde.