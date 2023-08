Scivolate in montagna: doppio intervento dell'elicottero

La settimana è iniziata così come si era conclusa la domenica: con un gran lavoro per gli uomini del Soccorso alpino, chiamati sulle montagne lecchesi a causa di cadute di escursionisti e arrampicatori.

Il primo intervento di giornata, intorno alle 10.30, nei dintorni dell'Alpe Giumello per un 64enne. Una squadra è partita da Premana per raggiungerlo: l'uomo è stato caricato a bordo dell'elicottero partito da Sondrio e trasportato all'ospedale di Gravedona in codice verde.

Una seconda uscita pochi minuti più tardi in Grignetta, lungo la Cermenati: caduta una 45enne. L'elicottero decollato da Como l'ha raggiunta e trasferita al Manzoni di Lecco in codice giallo a causa dell ferite riportate.