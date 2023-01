Ancora cadute sulla neve, 3 interventi dei soccorsi in 2 ore

Tre chiamate ai soccorsi ieri pomeriggio, altre tre questa mattina nel giro di un paio d'ore. Il motivo? Sempre lo stesso: cadute e infortuni sulla neve. Oggi la prima chiamata al 118 per "caduta all'impianto di sci" nel territoreio comunalè arrivata alle 9.20. L'elisoccorso di Areu decollato da Como in codice giallo ha raggiunto le piste di Bobbio Valtorta per prestare aiuto a un 21enne dolorante a terra: dopo le prime cure portate sul posto, il giovane è stato trasferito sempre in "giallo" all'ospedale di Gravedona.

Anche i due successivi interventi del 118 sono scattati in codice giallo, ma fortunatamente proseguiti in verde, quindi con ferite lievi per i pazienti coinvolti. Alle 10.55 l'equipaggio del Soccorso di Introbio si è portato nei pressi della funivia dei Piani di Bobbio per aiutare due donne di 35 e 55 anni cadute. Terza chiamata, con l'elicottero nuovamente in azione sempre alle piste di Bobbio, alle 11.30 per soccorrere una sciatrice 33enne poi trasferita in ospedale.