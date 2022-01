Infortuni sulle piste da sci: viavai di ambulanze ai Piani di Bobbio

Triplice infortunio sulle piste da sci. Via-via di ambulanze dai Piani di Bobbio nella giornata di domenica 9 gennaio. Complice il bel tempo, moltissime persone hanno affollato gli impianti: tre, però, hanno necessitato di cure mediche a causa di cadute.

Il primo infortunio poco dopo le 13 a valle della funivia: un 27enne ha riportato un trauma alla spalla ed è stato accompagnato al Manzoni di Lecco in codice giallo dall'equipaggio del Soccorso Centro Valsassina. Alle 15.45 l'ambulanza è tornata a Bobbio per una 24enne caduta in pista: la giovane ha riportato traumi al polso e al bacino ed è stata trasportata in codice giallo in ospedale.

L'ultimo intervento, a cura della Croce rossa di Ballabio, intorno alle 16.30: coinvolta una 52enne a sua volta trasferita in ospedale in codice verde per un trauma alla spalla.