Grosso spavento per un'anziana. Poco prima delle 15 al Nue 112 è arrivata una chiamata da Molteno: una donna di 91 anni è caduta a terra di fronte alla sede dell'Associazione Pensionati Moltenesi; immediatamente la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loco in codice rosso i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica, che hanno stabilizzato l'anziana e l'hanno caricata sull'ambulanza.

Trasferita presso l'ospedale Manzoni, la donna è stata ricoverata in pronto soccorso e l'è stato assegnato un codice giallo.