Cade dalla bici e si fa male a un ginocchio: 62enne soccorso a Olgiate Molgora

Altro giro, altra corsa. Si era da poco concluso un intervento a Valmadrera, nella zona montana di San Tomaso, per la Stazione del Triangolo Lariano che è arrivata un’altra richiesta di soccorso per i colleghi della Stazione di Lecco. Intorno alle 19.20 di venerdì 29 aprile è arrivato un allertamento per un uomo di 62 anni, caduto mentre era con la mountain bike in fase di discesa dalla località Mondonico. L'uomo, a causa della caduta, ha subito un forte trauma a un ginocchio e non poteva proseguire.

La conoscenza del territorio

La centrale operativa ha mandato sul posto il Soccorso alpino della XIX Delegazione Lariana: dieci i soccorritori impegnati, tra cui un medico del Cnsas. Uno dei tecnici presenti, che conosceva molto bene la zona, ha guidato le squadre e ha permesso di rintracciare rapidamente l’infortunato, che è stato valutato, assistito e infine portato all’ambulanza della Croce Bianca di Merate. Importante anche l’aiuto da parte di alcune persone del posto, che hanno dato una mano. L’operazione è terminata poco dopo le 21.