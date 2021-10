Paura per un giovane biker di 25 anni. Il ragazzo è caduto, intorno alle ore 15 di sabato 30 ottobre, in un dirupo localizzato a Sopracornola, frazione di Calolziocorte, mentre era in sella alla sua due ruote: necessario l'interno di tante squadre di soccorso, allertate da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112). Intorno alle 15.30 i Vigili del Fuoco, mediante il dispiegamento di tre unità del Nucleo Saf (speleo-alpino-fluviale), il Soccorso Alpino della Stazione di Lecco, i Volontari del Soccorso di Calolziocorte si sono portati sul posto. Allertati anche i carabinieri.

Il soccorso e il ricovero

Dopo essere stato localizzato nella zona di via Albenza, il ferito è stato imbarellato, portato sul livello della strada e affidato alle cure del personale sanitario; il 25enne, caricato sull'ambulanza, è stato ricoverato in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco a causa delle ferite subìte.