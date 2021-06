Cade dalla bici mentre percorre la provinciale a Dolzago: settantenne ricoverato

L'uomo è stato trasferito in ospedale con un trauma cranico

Via Roma

Sono serie le condizioni di un uomo di 72 anni che, intorno alle 9.15 di domenica 13 giugno, è caduto mentre percorreva via Lecco, tratto della Strada Provinciale 51 che si trova a Dolzago. Sul posto, allertate da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112), si sono portati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, il personale medico giunto a bordo di un'autoinfermieristica e un'automedica e gli agenti della Polizia Stradale.

La prima diagnosi, come riferito da fonti mediche, parla di un trauma cranico di seria entità, che ha reso necessario il ricovero dell'uomo in ospedale in codice giallo.