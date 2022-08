Cade dalla bici mentre raggiunge Valgreghentino: 52enne infortunato

Allertamento per i soccorsi nel pomeriggio di venerdì 26 agosto. Intorno alle 16.30 è arrivato l’allertamento per un ciclista caduto mentre stava scendendo lungo un sentiero sterrato nei pressi della frazione di Biglio Inferiore, tratto compreso nel territorio comunale di Valgreghentino. Ha riportato un trauma a una spalla ed era in difficoltà.

I soccorsi

Sono partite le squadre territoriali, composte da Soccorso alpino della Stazione del Triangolo Lariano, XIX Delegazione del Soccorso alpino, e Vigili del fuoco. L’uomo, un 52enne, è stato raggiunto, valutato sotto il profilo sanitario e portato per una trentina di minuti con la barella portantina fino all’ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco. Infine, il ferito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco, mentre la bicicletta è stata recuperata. L’intervento è finito intorno alle 18.30.