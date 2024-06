Cade dalla bicicletta durante la discesa: grave 66enne

Grave incidente lungo la Strada Provinciale 58. La strada che collega Colle Brianza a Santa Maria Hoè è stata il teatro della caduta costata delle gravi ferite ai danni di un ciclista 66enne, scivolato autonomamente in prossimità di una semicurva in discesa: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica, che hanno stabilizzato le condizioni dell'infortunato e l'hanno preparato per il trasporto in ospedale.

L'uomo è stato ricoverato in codice rosso presso l'ospedale San Gerardo di Monza: secondo quanto riferito da fonti mediche, avrebbe rimediato un trauma cranico, un trauma al torace e a un arto superiore.