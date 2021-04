Scivola mentre percorre il Lungoadda in bicicletta: minorenne salvato dai pompieri

Il giovane è stato trasferito in ospedale dopo il recupero operato dai Vigili del Fuoco

Pomeriggio intenso per i pompieri lecchesi. Mentre erano sulla strada del rientro dopo aver portato a termine l'intervento di Suello, le squadre del Nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) del Comando di Lecco e il personale del Distaccamento Volontari di Merate si sono recate alle Fornasette, nel territorio comunale di Airuno, per soccorrere un giovane di 16 anni caduto in bicicletta sull'alzaia del Lungoadda.

Soccorso con il fuoristrada

Dopo aver prestato le prime cure del caso al ragazzo, essendo caduto in una zona impervia i Vigili del Fuoco hanno provveduto a trasportarlo all’ambulanza della Croce Bianca di Merate utilizzando un fuoristrada. Il minorenne è stato successivamente trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.