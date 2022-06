Giovane escursionista precipita nei boschi sopra Erve: in azione l'elicottero

Serio incidente montano nel pomeriggio di domenica. Una ragazza di 19 anni è infatti precipitata per diversi metri nei boschi sopra Erve, in una caduta che gli ha causato diversi traumi.

L'intervento poco dopo le 13, inizialmente in codice rosso: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto una squadra del Soccorso alpino, l'ambulanza della Croce rossa e l'elicottero decollato da Sondrio.

Nell'incidente, l'escursionista ha rimediato un trauma cranico e un trauma al braccio ed è stata trasportata all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Allertati anche i Vigili del fuoco.

Poco dopo, intorno alle 14, la centrale ha dovuto inviare un'altra squadra del Soccorso alpino, questa volta dalla stazione della Val Brembana, per un uomo vittima di una caduta in prossimità delle cascate di Introbio. Per lui ferite e trasferimento al nosocomio, per le cure del caso, in codice giallo.