Cade da un ponteggio: operaio finisce in ospedale

Intervento dei soccorsi nel cuore della mattinata di lunedì 13 giugno. Intorno alle ore 10 varie squadre si sono portate in via Montessori a causa della caduta da un ponteggio che ha riguardato un operaio 58enne: sul posto sono giunti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lecco, che, tramite l'utilizzo dell'autoscala, hanno recuperato il ferito e l'hanno successivamente alle cure dei volontari della Croce Rossa di Lecco, arrivati in loco unitamente a un'automedica. Allertati anche i carabinieri e gli ispettori di Ats della Brianza.

L'intervento di soccorso tecnico è durato circa 1 ora e mezza, al termine del quale l'operaio è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco.