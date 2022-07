Cade a terra dopo un volo di alcuni metri: gravissimo un giovane

Sono molto gravi le condizioni di un 25enne precipato a Verderio nella mattinata di lunedì 11 luglio. Poco dopo le 9 di questa mattina la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha allertato le squadre dell'Associazione Volontari Pronto Soccorso di Vimercate, un'autoinfermieristica, i pompieri e l'elisoccorso di stanza all'ospedale "Papa Giovanni XXIII" di Bergamo, inviate in via per Cornate, zona della frazione di Verderio Superiore.

Codice rosso

Qui un giovane è sbattuto violentemente al suolo dopo una caduta di alcuni metri, la cui dinamica sarà ricostruita dai Carabinieri della Compagnia di Merate. Il ragazzo è stato soccorso e trasferito in codice rosso, utilizzando l'elicottero, presso il sopracitato nosocomio bergamasco: le sue condizioni, come detto in precedenza, destano particolare preoccupazione e sul corpo sono stati riscontrati vari traumi. Non è escluso il tentativo di compiere un gesto estremo.